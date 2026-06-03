Свердловский школьник спас пенсионерку от мошенников, когда ехал в маршрутке

Школьник спас пенсионерку в марте 2025 года. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге наградили школьника Ивана Комогорова, который спас пенсионерку от мошенников. Подросток живет в Новой Ляле. В марте 2025 года он ехал в маршрутке и услышал, как пожилая женщина говорит по телефону. Пенсионерка общалась по громкой связи с мошенниками. Аферисты пытались выманить у нее миллион рублей.

Иван не остался равнодушным и предупредил пенсионерку о том, что ее пытаются обмануть. Однако та его не послушала.

- Тогда подросток позвонил своей маме, которая служит в территориальном ОВД, и сообщил о ситуации. Он описал бабушку и отметил, что она направляется в банк, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники МВД прибыли к месту, где находилась пенсионерка. Женщина пояснила полицейским, что накануне с ней связались «сотрудники» банка и спецслужб, которые заставили ее перевести деньги на «безопасный счет».

В июне 2026 года Ивана Комогорова наградили за то, что он предотвратил преступление. Подростка вместе с родителями пригласили в ГУ МВД России по Свердловской области.