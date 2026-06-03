В Нижнем Тагиле открыли памятник Феликсу Дзержинскому

Бюст Дзержинскому установили в бывшем лагере «Чайка». Фото: страница Дмитрия Костенникова

В Нижнем Тагиле в поселке Черноисточинск открыли бюст Феликса Дзержинского – основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Об этом сообщает Тагил.Лайф. Монумент разместили на берегу Черноисточинского пруда в бывшем лагере «Чайка».

Несколько лет назад учреждение выкупил депутат гордумы Нижнего Тагила Дмитрий Костенников и при помощи партнеров превращает заброшенную территорию в базу для воспитанников военно-патриотических клубов.

– На церемонию пригласили Владимира Дзержинского – внучатого племянника того самого Феликса Эдмундовича. Родственник легендарного чекиста специально приехал в Черноисточинск, чтобы лично принять участие в открытии бюста, – сообщает издание.

Отмечается, что Владимир Дзержинский не единственный потомок интересующийся наследием своего родственника. В прошлом году на открытии другого бюста также присутствовал один из представителей его семьи. Монумент установили в парке советской скульптуры.