В Нижнем Тагиле экс-главе округа заплатят 468 тысяч недополученной пенсии

Экс-глава Горноуральска отсудил 468 тысяч рублей недополученной пенсии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле бывший глава муниципального округа Горноуральский через суд добился индексации пенсии. Причиной спора стал перерасчет пенсий за выслугу лет после повышения должностных окладов муниципальным служащим.

В марте 2025 года администрация округа утвердила новые размеры должностных окладов. По мнению экс-главы, повышение оклада влечет перерасчет пенсий согласно действующему положению, утвержденному Думой. Однако администрация не произвела перерасчет, указав, что изменение окладов не связано с их индексацией.

– Суд признал доводы чиновников формальными. В решении указано: хотя в нормативном акте прямо не говорилось об индексации, повышение носило общий, а не индивидуальный характер, не было связано с расширением полномочий или реорганизацией, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал незаконным бездействие администрации за период с марта 2025 года по февраль 2026 года и обязал ответчика пересчитать пенсию бывшему главе. Ему выплатят 438 тысяч рублей недополученной пенсии и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.