В Свердловской области 4 июня ожидаются ливни, грозы и град

Ливни и грозы пройдут во всей Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 4 июня пройдет ливни, грозы и град. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Спасатели призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

– При сильных осадках будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей, – предупреждают в ведомстве.

Находясь дома во время грозы закройте окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Откажитесь от топки печей и разговоров по телефону. Во время ударов молнии нельзя близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антеннам.

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок, а если вы уже в дороге – прекратите движение и переждите непогоду.

По данным Уральского гидрометцентра, 4 июня в Свердловской области помимо дождей и гроз ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура опустится до +8 градусов, а днем потеплеет до +23 градусов. В Екатеринбурге тоже дождь и гроза, ночью +12 градусов, днем + 21 градус.