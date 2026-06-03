Власти по закону не могут обустраивать убежища Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга не будут оборудовать убежища. Вопрос обустройства укрытий обсуждали на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения городской Думы.

Как пояснил telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии, по закону привести убежища в готовность может только собственник объекта. Защитные сооружения гражданской обороны являются собственностью РФ, а подвалы жилых домов – общедомовым имуществом.

– Из этого следует, что по закону город не может тратить бюджетные деньги на имущество, которое ему не принадлежит. Ни на бомбоубежища, ни подвалы, – отметил telegram-канал.

В случае нарушения соблюдение закона может проверить прокуратура, что повлечет за собой привлечение к ответственности.

Также на заседании подняли вопрос о размещении на многоквартирных домах планов эвакуации, чтобы люди в случае объявления беспилотной или ракетной опасности знали, где укрыться.