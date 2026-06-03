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НовостиПроисшествия3 июня 2026 7:27

«Екатеринбурггаз» оштрафовали на полмиллиона за завышение цен на обслуживание

«Екатеринбурггаз» оштрафовали на 562 тысячи рублей
Екатерина ГАПОН
За завышение цен на обслуживание «Екатеринбурггаз» оштрафовали на 562 тысячи рублей

За завышение цен на обслуживание «Екатеринбурггаз» оштрафовали на 562 тысячи рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Екатеринбурггаз» оштрафовали на 562 тысяч рублей за завышение цен на обслуживание и ремонт. Напомним, что организация необоснованно завышала цены на свои услуги больше года – с 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 года, чем нарушила антимонопольное законодательство.

– Комиссия Свердловского УФАС выдала АО «Екатеринбурггаз» предписание о приведении прейскурантов на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме в соответствие с Методическими указаниями, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.

Напомним, что ранее за аналогичные нарушения к ответственности привлекли «Газэкс». Компания завышала цены за обслуживание в период с с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.