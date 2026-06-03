«Екатеринбурггаз» оштрафовали на полмиллиона за завышение цен на обслуживание

За завышение цен на обслуживание «Екатеринбурггаз» оштрафовали на 562 тысячи рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Екатеринбурггаз» оштрафовали на 562 тысяч рублей за завышение цен на обслуживание и ремонт. Напомним, что организация необоснованно завышала цены на свои услуги больше года – с 1 марта 2025 года по 19 марта 2026 года, чем нарушила антимонопольное законодательство.

– Комиссия Свердловского УФАС выдала АО «Екатеринбурггаз» предписание о приведении прейскурантов на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в жилом доме и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме в соответствие с Методическими указаниями, – сообщили в пресс-службе Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.

Напомним, что ранее за аналогичные нарушения к ответственности привлекли «Газэкс». Компания завышала цены за обслуживание в период с с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.