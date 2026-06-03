Главу Нижнего Тагила наградили медалью за поддержку колоний

Главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву вручили медаль за поддержку колоний. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева наградили серебряной медалью ФСИН России «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы». Торжественное вручение состоялось в ходе рабочей встречи с начальником ГУФСИН России по Свердловской области генерал-лейтенантом внутренней службы Александром Федоровым.

– Награда стала признанием заслуг главы города в поддержке учреждений уголовно-исполнительной системы и развитии конструктивного взаимодействия между муниципалитетом и пенитенциарным ведомством, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Исправительные колонии и колонии-поселения региона активно участвуют в экономической и культурной жизни Нижнего Тагила. Так, в городе были установлены остановки и элементы системы ЖКХ, которые произвели осужденные в местах лишения свободы, расположенных в Нижнем Тагиле.