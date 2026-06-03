В Екатеринбурге будут судить экс-главу финкомпании за растрату 130 миллионов

Экс-гендиректор финансовой компании обвиняется в растрате 130 миллионов рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить бывшего генерального директора «Центра компетенций "Финанс"» за растрату 130 миллионов рублей. Акционером компании, в том числе, являлась Свердловская область с долей в уставном капитале 33,3%.

По версии следствия, экс-глава компании в период с июля 2018 года по сентябрь 2023 года заключил с подконтрольной ему организацией и другой компанией заведомо невыгодные и невозвратные договоры.

– Достоверно зная, что договоры займа являются срочными, осуществлял их пролонгацию, а впоследствии совершил хищение свыше 130 миллионов рублей, причинив своими действиями АО «Центр Компетенций «Финанс» имущественный ущерб, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Бывший гендиректор обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и части 4 статьи 160 УК РФ «Растрата в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд.