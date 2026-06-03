Главой департамента информатизации в Екатеринбурге назначили Дмитрия Манторова

Департамент информатизации возглавил Дмитрий Манторов. Фото: Администрация Екатеринбурга

Главой департамента информатизации администрации Екатеринбурга назначен Дмитрий Манторов. Об этом сообщает ЕАН. Примечательно, что у нового директора департамента всего один заместитель – Виктор Залетов.

Ранее Манторов занимался бизнесом, а также закончил аспирантуру Института математики и механики Уральского отделения Российской академии наук.

Должность директора департамента информатизации долгое время оставалась вакантной. Предыдущий глава подразделения Алексей Сабуров ушел с этой должности в 2021 году и перешел на работу в правительство Свердловской области.

Отмечается, что пост главы департамента культуры до сих пор остается вакантным. Сейчас в должности и.о. директора подразделения находится замдиректора Елена Соколова. Со слов главы Екатеринбурга Алексея Орлова, этот вопрос решится летом.