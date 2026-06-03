В Сысертском районе 14-летняя пассажирка питбайка сломала шею в ДТП

Водитель Ford Focus не уступил дорогу водителю питбайка. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Сысертском районе легковой автомобиль врезался в питбайк, его пассажирка сломала шею. Авария произошла вечером 2 июня в поселке Большой Исток на улице Ленина.

По предварительным данным, 15-летний водитель питбайка ехал вместе с 14-летней пассажиркой. В это время 41-летняя водитель Ford Focus при повороте налево не предоставила преимущество подростку, что привело к столкновению.

– В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажир питбайка: у нее диагностирован перелом 6-го шейного позвонка, ушибы колен. Девочка госпитализирована, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Установлено, что питбайк принадлежал подростку – родители купили его в мае 2026 года. В момент аварии водитель был в шлеме, а вот его пассажирка – нет. На отца подростка составили административный материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством».

Материалы будут переданы в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».