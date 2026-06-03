Депутаты возмутились отсутствием в Академическом детских кружков

Депутаты гордумы обсудили необходимость открытия ы Академическом детских кружков Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Екатеринбургской городской думы возмутились отсутствием в Академическом районе детских кружков. Вопрос подняли на заседании комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

– Сейчас Дома детского творчества или его аналога на территории нет. При этом, в Академическом проживает 46 тысяч детей, – отметил первый заместитель председателя думы Михаил Матвеев.

Вопрос о необходимости создавать в Академическом районе условия для получения допобразования поддержали и другие депутаты. Станислав Киселев подчеркнул, что если этот вопрос не решить, то возрастет риск того, что подростки начнут использовать свободное время не с пользой.