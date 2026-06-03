На благоустройство сквера в Ирбите потратили 106 миллионов рублей

В обновленном сквере также оборудовали детскую площадку. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Сквер в Ирбите стал первой территорией, благоустроенной в 2026 году. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональное правительство. На обновление сквера по программе «Формирование комфортной городской среды» направили более 106 миллионов рублей.

Территорию для благоустройства выбрали жители Ирбита во время голосование. Работы по обновлению сквера завершили досрочно.

– Здесь обновили проезды и пешеходные дорожки, установили освещение, скамейки и урны. Там же оборудовали детскую и спортивную площадки, построили ротонду и пешеходный мостик, – отмечает информагентство.

Концепция обновленного сквера посвящена творчеству поэта и писателя Александра Пушкина. Возле арт-объектов разместили специальные QR-коды, перейдя по которым посетители могут прослушать стихотворения в исполнении артистов Ирбитского драматического театра.

Отмечается, что программа по благоустройству работает в Ирбите с 2017 года. За это время в городе благоустроили уже девять территорий.