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НовостиОбщество3 июня 2026 4:11

В центре Екатеринбурга построят офисник и парковку на 80 мест

В Екатеринбурге построят общественно-деловой центр с паркингом
Екатерина ГАПОН
Парковка на 80 мест появится в центре Екатеринбурга

Парковка на 80 мест появится в центре Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Екатеринбурга построят общественно-деловой центр и паркинг на 80 мест. Офисник расположится на пересечении улиц Радищева – Шейнкмана. Фундамент нового здания уже залили – в мероприятии приняли участие глава Ленинского района Елена Форкуш и директор департамента транспорта Игорь Ощепков.

– Общая высота достигнет 11 этажей. На первом и втором этажах разместятся коммерческие помещения и общественный паркинг на 80 мест. Парковка будет оснащена автоматической фиксацией номеров въезжающих автомобилей с оплатой за фактически использованное парковочное время, – сообщили в мэрии.

Отмечается, что новый объект может стать «перехватывающей парковкой» для тех, кто приезжает в центр. Застройщик нового офисника – «Форум». Помимо строительства центра и паркинга он также благоустроит пешеходную часть улицы возле здания и займется озеленением.