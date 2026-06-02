Свердловская область к 2030 году перейдет к полной сортировке мусора

В Серове внедряют систему раздельного сбора мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Серове запускают раздельный сбор отходов. В центре города на 15 площадках установлено новое оборудование. Появились желтые баки для пластика, а также синие для стекла. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора «Рифей».

Собранные ресурсы вывезут в Краснотурьинск на мусоросортировочный комплекс.

- Перед регионами поставлена задача - к 2030 году довести до 25% использование вторичных ресурсов в производстве. Для достижения показателей внедряется многоступенчатая система отбора полезных материалов из коммунальных отходов, - сказано в сообщении.

Серов будет вторым городом после Краснотурьинска на севере региона, в котором запустят раздельный сбор мусора.

В желтые сетчатые баки можно отправлять тары любых цветов из под напитков ПЭТ-пластик. Также пластиковые емкости от шампуней, бытовой химии. В синие баки с маркировкой стекло можно сдавать тары всех цветов и форм. Также листовое стекло, стеклобой.

Баки для вторичного стекла не предусматривают стеклянную посуду, очки или линзы, автомобильное стекло, крышки от кастрюль и сковородок. В них нельзя оставлять лампочки, хрусталь, зеркала, окна с рамами, а также термометры.