Свердловская область к 2030 году перейдет к полной сортировке мусора

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В Серове запускают раздельный сбор отходов. В центре города на 15 площадках установлено новое оборудование. Появились желтые баки для пластика, а также синие для стекла. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора «Рифей».
Собранные ресурсы вывезут в Краснотурьинск на мусоросортировочный комплекс.
- Перед регионами поставлена задача - к 2030 году довести до 25% использование вторичных ресурсов в производстве. Для достижения показателей внедряется многоступенчатая система отбора полезных материалов из коммунальных отходов, - сказано в сообщении.
Серов будет вторым городом после Краснотурьинска на севере региона, в котором запустят раздельный сбор мусора.
В желтые сетчатые баки можно отправлять тары любых цветов из под напитков ПЭТ-пластик. Также пластиковые емкости от шампуней, бытовой химии. В синие баки с маркировкой стекло можно сдавать тары всех цветов и форм. Также листовое стекло, стеклобой.
Баки для вторичного стекла не предусматривают стеклянную посуду, очки или линзы, автомобильное стекло, крышки от кастрюль и сковородок. В них нельзя оставлять лампочки, хрусталь, зеркала, окна с рамами, а также термометры.