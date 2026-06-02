На Ямале впервые заключили отложенный трудовой договор с заключенным. Об этом сообщает «Ямал 1». Осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении ИК-18 подписал трудовой договор с отложенным сроком действия с индивидуальным предпринимателем.

Встреча прошла на базе колонии при содействии сотрудников отдела по социально-воспитательной работе и специалистов Центра занятости населения Лабытнанги.

– Такая практика должна улучшить социальную адаптацию бывших осуждённых, способствовать их ресоциализации и снизить риск совершения повторных преступлений, – отметили в УФСИН.

Отложенный трудовой договор позволяет осужденному до выхода на свободу получить рабочее место. После освобождения человек сможет сразу приступить к работе, не тратя время на ее поиски и походы на собеседования.