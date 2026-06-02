Екатеринбуржца будут судить за смерть пятерых человек в пожаре

В пожаре в Горном Щите погибли 5 человек, хозяина дома будут судить. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге будут судить владельца дома, из-за пожара в котором погибли 5 человек. Напомним, что трагедия произошла в ночь на 26 июля 2025 года в поселке Горный Щит.

По версии следствия, мужчина был собственником дома-бани в садовом некоммерческом товариществе «Рассвет-1». На придомовой территории он установил световую гирлянду, однако, устройства для защитного отключения он не использовал.

В июле 2025 года он попросил свою дочь на время своего отпуска пожить у него. Она приехала вместе с двумя детьми, 6 лет и 3 месяца, а также позвала свою подругу, которая также взяла с собой детей – 6 лет и 16 лет. С ними также приехал друг старшей девочки 17-летний парень.

В ночь на 26 июля 2025 года во время дождя в гирлянду попала вода, из-за чего возникло короткое замыкание, а впоследствии пожар, который перекинулся на дом.

– В результате возгорания погибли подруга дочери обвиняемого, 17-летний юноша и трое малолетних детей 6 лет, 6 лет и 3 месяцев, один из которых скончался спустя месяц в августе 2025 года в больнице, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Владелец дома обвиняется в совершении преступления по части3 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Уголовное дело передано в суд.