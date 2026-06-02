Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 июня 2026 11:22

В Китае открыли институт Уральского федерального университета

В Китае открылся институт УрФУ
Екатерина ГАПОН
Институт интеллектуальной инженерии открылся в китайском городе Фусинь

Институт интеллектуальной инженерии открылся в китайском городе Фусинь

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Китае в городе Фусинь открылся Институт интеллектуальной инженерии, основанный совместно с Уральским федеральным университетом и Ляонинским техническим университетом. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

– Мы видим миссию нового института в соединении индустриальных экосистем Урала и Северо-Восточного Китая, ведь основные его направления – машиностроение, новая энергетика, искусственный интеллект и подготовка современных управленцев, – отметил ректор УрФУ Илья Обабков.

Уже в сентябре этого года институт откроет свои двери для 240 студентов, позднее число обучающихся планируют увеличить до 360. В вузе будут доступны программы бакалавриата и магистратуры. Лекции будут вести на английском языке. Преподаватели минимум четырех институтов УрФУ выступят с трехнедельными циклами лекций.