В Китае открыли институт Уральского федерального университета

В Китае в городе Фусинь открылся Институт интеллектуальной инженерии, основанный совместно с Уральским федеральным университетом и Ляонинским техническим университетом. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УрФУ.

– Мы видим миссию нового института в соединении индустриальных экосистем Урала и Северо-Восточного Китая, ведь основные его направления – машиностроение, новая энергетика, искусственный интеллект и подготовка современных управленцев, – отметил ректор УрФУ Илья Обабков.

Уже в сентябре этого года институт откроет свои двери для 240 студентов, позднее число обучающихся планируют увеличить до 360. В вузе будут доступны программы бакалавриата и магистратуры. Лекции будут вести на английском языке. Преподаватели минимум четырех институтов УрФУ выступят с трехнедельными циклами лекций.