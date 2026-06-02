В сквере на Старой Сортировке появился динамический фонтан

В Екатеринбурге на Старой Сортировке появился динамический фонтан. Его разместили в сквере перед зданием новой Детской художественной школы №4 имени Метелева на улице Технической, 34. На торжественно открытии присутствовали замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко и глава администрации железнодорожного района Виталия Першина.

Отмечается, что здание было полностью обновлено и отдано детской школе по поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Вместе с этим была благоустроена территория вокруг здания.

– Здесь появились новые пешеходные дорожки, освещение, скамейки, детская площадка, зеленые насаждения. Настоящим украшением сквера стал современный динамический фонтан, созданный при поддержке социальных партнеров района, – сообщают в мэрии.

Дмитрий Ноженко отметил, что сквер станет одним из любимых мест для прогулки детей и будет радовать жителей долгие годы.