В Екатеринбурге парковку запретят еще на двух улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге станет больше мест, запрещенных для парковки, а также добавятся перекрестки, где левый поворот будет запрещен. Об этом сообщили в мэрии. Новые знаки установит Центр организации движения во II квартале 2026 года.

Для повышения безопасности движения и беспрепятственной уборки города остановку запретят на улице Мамина Сибиряка от улицы Малышева до улицы Энгельса и на улице Викулова от Начдива Васильева до Металлургов.

Чтобы увеличить пропускную способность перекрестков и исключить возможные аварийные ситуации, левый поворот и разворот запретят на перекрестке проспект Ленина – улица Гагарина со стороны Первомайской, Серафимы Дерябиной – Шаумяна со стороны Бардина и Краснолесья – Амундсена со стороны Чкалова.

Водителей заранее предупреждают об изменениях и напоминают соблюдать правила дорожного движения.