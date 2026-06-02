В мае с вокзалов и станций СвЖД в поездки отправились 3 млн пассажиров

По оперативным данным, в мае 2026 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправились 3 млн пассажиров, что на 1% меньше, чем в мае 2025 года. Из них в пригородном сообщении – 2,4 млн пассажиров (+1,1%), в дальнем следовании – 0,6 млн (-7,8%). Пассажирооборот на СвЖД в мае 2026 года составил 699,2 млн пасс-км, что на 6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За пять месяцев (январь – май) 2026 года с вокзалов и станций СвЖД отправились 12,8 млн пассажиров (-0,9%). Из них в пригородном сообщении – 9,6 млн пассажиров (на уровне аналогичного периода 2025 года), в дальнем следовании – 3,2 млн (-3,5%). Пассажирооборот с начала 2026 года составил 3,3 млрд пасс-км, что на 3,2% меньше января – мая 2025 года.

В целом по сети ОАО «РЖД», по оперативным данным, в мае 2026 года отправлено 112,4 млн пассажиров, что на 3,4% ниже, чем в мае прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 102,4 млн пассажиров (-3,1%), в дальнем следовании – 10 млн (-6,3%). Пассажирооборот в мае 2026 года составил 11,1 млрд пасс-км, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в январе – мае 2026 года отправлено 510,1 млн пассажиров (-0,4% к январю – маю 2025 года). Из них в пригородном сообщении – 464,7 млн пассажиров (-0,1%), в дальнем следовании – 45,4 млн (-3%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2026 года снизился на 2,6% к уровню прошлого года и составил 49,1 млрд пасс-км.