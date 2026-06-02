Свердловскую область на несколько дней накроют дожди

Циклон принесет в Свердловскую область дожди. Осадки продлятся плоть до следующей недели. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. 2 и 3 июня вероятны локальные дожди, а начиная с 4 июня и в последующие дни, осадки усилятся.

– С Казахстана на север поднимется углубляющийся циклон, интенсивность осадков в регионе возрастет, они будут наблюдаться почти ежедневно, включая предстоящие выходные дни. Температура воздуха существенно не изменится и будет соответствовать норме текущего периода, – отметили синоптики.

3 июня в Свердловской области ожидается облачность с прояснениями, дождь и грозы. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура ночью от +6 до +11 градусов, днем от +18 до +23 градусов. В Екатеринбурге кратковременный дождь, ночью +10 градусов, днем +20 градусов.

4 июня свердловчан также ожидает облачная погода с прояснениями, небольшой дождь и гроза. Ветер северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Ночью температура не опустится ниже +9 градусов, а днем поднимется до +23 градусов. На востоке может потеплеть до +28 градусов. В Екатеринбурге ночью +12 градусов, днем небольшой дождь, +22 градуса.