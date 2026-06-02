В Свердловской области от присасывания клещей пострадали 12 тысяч человек

В Свердловской области с начала сезона от присасывания клещей пострадали 12 тысяч человек. Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2025 года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня.

Пострадавшие зафиксированы в 68 населенных пунктах региона, но больше всего – в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пелымском, Пышминском, Ирбитском, Верхотурском, Тугулымском, Ивдельском, Талицком, Бисертском, Тавдинском, Североуральском, Серовском, Рефтинском, Камышловском, Горноуральском, Алапаевском, Краснотурьинском, Сосьвинском, Дегтярском и в Туринском районах.

– С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 43 человека; с диагнозом «клещевой боррелиоз» - 76 человек, – сообщили в Роспотребнадзоре.

В лаборатории исследовали 7,5 тысячи клещей, из них переносчиками клещевого энцефалита являлись 1,4% особей, лайм-боррелиоза – 45,8%, моноцитарного эрлихиоза – 3,4% и гранулоцитарного анаплазмоса – 0,7% клещей.

Всего с начала года от кещевого энцефалита привились 72 тысячи свердловчан, ревакцинировались – 180 тысяч.