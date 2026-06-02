Президент России отметил свердловчан государственными наградами

Президент России Владимир Путин наградил выдающихся свердловчан государственными наградами. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

За вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградили представителя МИДа России в Екатеринбурге Александра Харлова.

Кроме того, за заслуги в области железнодорожного транспорта медалью «За развитие железных дорог» наградили сразу двух свердловчан – машиниста железнодорожно-строительной машины путевой машинной станции № 171 Свердловской дирекции Сергея Лежнина и дорожного мастера Баженовской дистанции пути Свердловской дирекции Сергея Пермикина

– За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» присвоено главному конструктору отдела главного конструктора гидромашин акционерного общества «Уралгидромаш» Александру Феофанову, – говорится в документе.

Указ Президента РФ подписан 30 мая.