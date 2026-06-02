Свердловский детский омбудсмен выступила против трудоустройства детей с 12 лет

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова не поддержала предложение московского детского омбудсмена Ольги Ярославской о трудоустройстве детей с 12 лет. Об этом она рассказала в эфире программы ОТВ.

– 14-летний возраст – он не просто так. Ребенок к этому возрасту по общему правилу достигает определенной психологической и физической устойчивости. Всё это возможно, но тогда вопрос, как это должно быть – скорее всего, работодателем 12-летний ребенок не очень интересен, потому что он еще маленький, – отметила Татьяна Титова.

Детский омбудсмен подчеркнула, что даже для 14-летних сотрудников необходимы особые условия, предусмотренные трудовым кодексом. Для работодателей это и так затруднительно, а в случае с 12-летними детьми это будет еще сложнее.