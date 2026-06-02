Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил лучших предпринимателей

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил победителей конкурса «Предприниматель года». Всего заявки на участие подало 451 малое предприятие города, в финал же прошли только 150 претендентов. Победителей конкурса определили в девяти номинациях.

– Благодаря вам пополняется городской бюджет, создаются новые рабочие места, привлекаются инвестиции, жители получают доступ к качественным товарам и услугам, а столица Урала укрепляет свою репутацию как одного из ведущих деловых центров страны, – поздравил победителей Алексей Орлов.

«Источник» победил в номинации «Бизнес в сфере услуг», «Гайд системс» стали лучшими в «Производственном бизнесе», «Детская восстановительная медицина» победила в «Бизнес в социальной сфере». Оксана Туз выиграла в номинации «Самозанятость», «Специализированный застройщик "Уральские источники"» – в номинации «Туризм и гостиничный сервис». В номинации «Недвижимость и строительство» лучшим стал «Альфаомега», а в «Торговое предприятие» – «СпортИнвест». Лучшим «Рестораном и кафе» стала «Компания Шустов», в а номинации «Креативные индустрии» победил «Фудфейс.ру».

По результатам онлайн-голосования в номинации «Народный выбор» с результатом 842 голоса победил предприниматель Андрей Аникин.