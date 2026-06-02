В Екатеринбурге май 2026 года вошел в топ-3 самых теплых

Прошедший май стал одним из самых теплых в истории Екатеринбурга Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге минувший май вошел в топ-3 самых теплых. Средняя температура составила 15,9 градусов, уступив маю 2021 года со средней температурой +18,5 градусов и маю 2023 года с показателем +16,4 градуса.

– Все три весенних месяца стали теплыми, что сильно контрастирует с календарной зимой, когда не было ни одного месяца с теплом (два в пределах нормы и один холодный), – сообщил в своем telegram-канале синоптик Алексей Пулин.

Самая высокая температура была зафиксирована 27 мая – в этот день воздух прогрелся до +31,3 градуса. Это всего лишь пятый раз в XXI веке, когда температура превышает 31 градус. Последний раз такое было зафиксировано в 2014, 2015, 2021 и 2023 годах.

Самым холодным днем стало 11 мая. Минимальная температура в этот день составила -0,7 градуса. Заморозки для Екатеринбурга традиционны, и последний раз их не было в 2020 году.

Всего в Екатеринбурге было три дня с температурой выше +30 градусов и 20 дней с температурой выше +20 градусов.