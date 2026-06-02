В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника Балабанову

В Екатеринбурге перенесли дату открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову. Это уже не первый перенос: изначально монумент хотели установить 18 мая – в день смерти сценариста, позднее открытие перенесли на 18 июня.

– Открытие памятника Алексею Балабанову состоится 16 июня в 14.00. После церемонии – концерт, – сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.

Памятник, выполненный скульптором Мейрамом Баймухановым, установят у Дворца молодежи. Он изобразил Алексея Балабанова сидящим в пустом вагоне грузового поезда, а рядом с ним расположил предметы, отсылающие к творчеству режиссера. Планируется, что при установке памятника фальш-рельсы соединят с настоящей трамвайной линией.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске. Он получил широкую известность благодаря фильму «Брат» 1997 года.