В Полевском завершены поиски Алексея Плетнева, нуждающегося в медицинской помощи

Алексей пропал 31 мая, а утром 2 июня его нашли живым Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Курганово Полевского муниципального округа завершены поиски 38-летнего Алексея Плетнева. Мужчина не имеет вредных привычек и живет с родственниками, а также нуждается в медицинской помощи.

– Последний раз его видели вечером 31 мая на идущем из села в сторону Горного Щита по Полевскому тракту, – сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В ориентировках во время поиска было указано, что рост Алексея около 175 сантиметров, у него черные волосы и борода, глаза карие. В день пропажи он был одет в зеленую куртку, штаны и резиновые сапоги.

Утром 2 июня в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что поиски завершены. Мужчину нашли живым.