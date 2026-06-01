В Кузбассе зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 балла

В Кемеровской области вновь зарегистрировали подземные колебания. Сейсмологи уточнили, что они произошли ночью 31 мая в 02:39 в пределах Ленинск-Кузнецкого муниципального округа.

Соответствующая информация была опубликована в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, пишет vse42.ru.

Согласно данным специалистов, мощность сейсмособытия достигла 2,4 балла, а интенсивность в эпицентре оценивается в 2,5 балла по критериям шкалы MSK64. Сейсмологи уточнили, что зафиксированные толчки имели естественное - природное происхождение.