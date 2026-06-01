В Свердловской области замедлилось снижение индекса промышленного производства

В Свердловской области замедлилось падение индекса промышленного производства. В апреле 2026 года этот показатель составил 89,4%, увеличившись на 0,7% по сравнению с мартом 2026 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Индекс производства за месяц также вырос в сфере обрабатывающих производств – 89% в апреле и 86,9% в марте, рост составил 2,1%. В сфере добычи полезных ископаемых индекс производства вырос на 3,4%.

– В целом за четыре месяца 2026 года индекс промышленного производства по сравнению с январем – апрелем 2025 года составил 89,7%, в том числе в деятельности по обеспечению электрической энергией, газом и паром – 106,2%, обрабатывающей промышленности – 88,0%, в добыче полезных ископаемых – 88,6%, – сообщает Свердловскстат.

Положительная динамика также отмечена в следующих сферах: производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 37%, обработка древесины и изделий из дерева и пробки – 14,2%, производство транспорта – 12,7%, химических веществ – 4,0% и пищевых продуктов – 2,6%.

При этом значительно снизился индекс производства в сфере металлургии – на 15,9%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – 13,3%, электрического оборудования – 11,2%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 8,7%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 8,4%, резиновых и пластмассовых изделий – 4,5%.