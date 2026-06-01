В Екатеринбурге уличный торговец с дурзьями избили мужчину после конфликта

В Екатеринбурге уличный торговец-мигрант избил мужчину после грубого отказа. Как пишет ЕАН, ЧП произошло возле Южного автовокзала 30 мая. Нелегальный торговец предложил пострадавшему что-то купить, но тот отказался в грубой форме и достал перцовый баллончик.
На помощь торговцу прибежали его знакомые иностранцы,все вместе они избили мужчину. Судя по кадрам с места происшествия, дебоширы наносили удары ногами и руками. После избиения пострадавший лежал на асфальте. Нападение «КП-Екатеринбург» прокомментировали в полиции Екатеринбурга.
Видео: ЕАН
- Информация об инциденте зарегистрирована в отделе полиции номер 12. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему диагностировали ушиб лба,- сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Также в ведомстве уточнили, что мужчина имел признаки алкогольного опьянения. Медицинское учреждение он покинул самостоятельно, госпитализации ему не понадобилась, заключили в полиции. Избиением заинтересовались и в Следственном комитете.
- По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела.
