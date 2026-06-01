В Екатеринбурге покажут работы художника Франциско Инфанте

В Екатеринбурге откроются сразу две выставки, посвященные современному отечественному искусству. Посетить их можно с 3 июня в Синара Центре. На одной из них горожане смогут познакомиться с работами Франциско Инфанте, пионера кинетического искусства, яркого представителя советской неофициальной культуры, сообщают в пресс-службе пространства «Синара Арт».

Выставка получила название «Франциско Инфанте и Нонна Горюнова. Метафора, метафизика, метаморфоза». В залах представят раннюю живопись, графику и эскизы проектов. Кроме того, будут выставлены работы из цикла «Артефакты», где фотография сливается воедино с инсталляцией. Над циклом авторы работают более 40 лет. Познакомиться с творчеством Инфанте и Горюновой можно будет до 23 августа.

Второй выставочный проект «Фундаментальный лексикон» состоит из 73 произведений. Среди авторов: Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эрик Булатов, Олег Васильев, Владимир Янкилевский, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Павел Пепперштейн. Художники в начале карьеры были представителями неофициальной культуры. Сегодня являются признанными классиками как в России, так и за рубежом.

Екатеринбуржцы смогут проследить, как менялось и развивалось искусство, начиная с 1950-х годов и до наших дней. Выставка продлится до 13 сентября.

