Жительницу Каменска-Уральского будут судить за издевательства над двумя детьми

Жительницу Каменска-Уральского будут судить за жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает ЕАН.

Как рассказал информационному агентству юрист Сергей Барсуков, 12-летняя девочка и 7-летний мальчик подвергались систематическому насилию. Издевательства со стороны матери сопровождались ее алкогольным опьянением.

– Дети поделились своими переживаниями, как мать грубо хватала их за волосы, наносила удары по ушам и телу. Она оставляла их одних дома на ночь без присмотра, кричала на них и оскорбляла. В качестве улик юрист использует заявления детей, учителей, родственников, медицинские справки и другие доказательства вины женщины, – рассказал юрист.

Дело матери по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского.