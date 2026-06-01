Свердловчанам напомнили о штрафах за фото и видео опасного поведения за рулем

Госавтоинспекция Свердловской области напомнила о запрете публиковать в соцсетях и мессенджерах фото и видео, содержащие нарушения правил дорожного движения. В ведомстве отметили, что речь идет о материалах, в которых пропагандируется опасное поведение, которое может спровоцировать других людей совершать аналогичные правонарушения.

– За распространение информации, содержащей изображение действий с признаками противоправных и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений, предусмотрено наказание в виде административного штрафа, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Для граждан размер штрафа составляет от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от ста до двухсот тысяч рублей, а для юридических лиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, если опубликованные материалы содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта из хулиганских побуждений», то человеку грозит уголовная ответственность.