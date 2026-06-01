«Автомобилист» покинули сразу шесть хоккеистов

ХК «Автомобилист» покинули сразу шесть игроков. Клуб не стал продлевать с ними контракты. Команду покинули защитники Максим Осипов и Юрий Паутов, а также нападающие Брукс Мэйсек, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов и Данил Романцев.

– 32-летний игрок обороны Максим Осипов выступал в «Автомобилисте» с 2023 года. В нашей команде он провёл 183 матча, отметившись 34 (11+23) баллами за результативность, – сообщили в пресс-службе «Автомобилиста».

Юрий Паутов присоединился к клубу в 2025 году и за это время поучаствовал в 37 матчах. Брукс Мэйсек провел в «Автомобилисте» семь сезонов. Он неоднократно становился лучшим снайпером и являлся рекордсменом по числу проведенных матчей среди легионеров. На его счету 450 игр в КХЛ, 162 заброшенные шайбы и 148 результативных передач.

Степан Хрипунов играл за «Автомобилист» девять сезонов и 226 матчей, а Данил Романцев – пять сезонов и 320 матчей.