НовостиОбщество1 июня 2026 6:18

Из-за долгов отпуск может сорваться у 323 тысяч свердловчан

Екатерина ГАПОН
Фото: Ольга ЮШКОВА.

Отпуск может сорваться у 323 тысяч свердловчан – из-за долгов они не смогут улететь за границу. Как сообщили в ГУФССП России по Свердловской области, благодаря этой мере с начала года приставам удалось взыскать более 1,2 миллиарда рублей задолженностей.

– В связи с периодом отпусков Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы РФ, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно, – отметили в ведомстве.

Узнать о задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУФССП или на портале Госуслуги. Об ограничении в праве на выезд за границу также можно через сервис «О ходе исполнительного производства» в личном кабинете Госуслуг.