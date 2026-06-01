Денис Паслер поздравил юных уральцев с Днем защиты детей

У детей официально начались летние каникулы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил юных уральцев с Международным днем защиты детей. Он отметил, что, несмотря на непогоду за окном, лето официально наступило, а значит, начались долгожданные каникулы.

– Дорогие ребята! Уверен, что вы проведете их весело и с пользой: появятся новые друзья, будут прочитаны десятки книг и нагуляны сотни тысяч шагов. Вы обязательно освоите что-то новое и наметите планы на будущее. Пусть все получится! – Поздравил в своих социальных сетях Денис Паслер.

В этот день губернатор напомнил родителям, что жизнь, здоровье и безопасность детей – их ответственность. Каникулы должны пройти ярко, поэтому правительство подготовило инфраструктуру детского отдыха для тысячи уральцев. Во многих лагерях уже началась первая смена, и многим ребятам там очень нравится.

Также Денис Паслер поблагодарил родителей, воспитателей, педагогов и наставников за любовь и внимание к детям.