Свердловская Госавтоинспекция опровергла введение новых штрафов

В Свердловской области опровергли информацию о введении новых штрафов за нарушение правил дорожного движения с 1 июня 2026 года. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, информация об ужесточении ответственности является фейком.

– Призываем администраторов пабликов, представителей блогер-сферы, СМИ и иных ресурсов проверять информацию у официальных представителей либо на официальном ресурсе pravo.gov.ru, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в одном из СМИ был опубликован материал, в котором говорится, что с 1 июня будет запрещено пользоваться телефоном за рулем. Однако любое использование смартфона, требующее его удержания в руке, запрещено еще с 2013 года и предусматривает штраф 1500 рублей.

Тоже самое касается штрафа за выезд на встречную полосу. Штраф в размере 7500 рублей был введен в декабре 2024 года.