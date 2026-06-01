Денис Паслер проконтролировал ход ремонта дорог в Североуральске

Губернатор лично проверил ход работ в Североуральске. Фото: канал Дениса Паслера

Губернатор Свердловской области Денис Паслер проконтролировал ход ремонта дорог в родном городе Североуральске. Он отметил, что дорожные работники набрали хороший темп, и основой объем работы будет завершен к концу лета.

– Ремонт дорог идет по плану. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновим почти 4 км дорог на участках улиц Ленина, Маяковского, Свердлова и улицу Калинина в посёлке Черёмухово, – поделился в своем канале Денис Паслер.

Напомним, что в 2026 году на ремонт дорог в Свердловской области потратят 7,5 миллиарда рублей. Деньги направят на работы в 24 населенных пунктах региона. Так, в Серове реконструируют участок дороги на улице Короленко протяженностью 1 километр, а в Сысерти отремонтируют 3 километра дорог и 1 километр тротуара на улицах Тимирязева и Ленина.