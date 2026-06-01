Сабантуй в свердловском селе Кадниково собрал более 20 тысяч человек. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан». Каждое подворье встречало посетителей по-разному: Татарское угощало чак-чаком и показывало вышивку, Башкирское развернуло юрту и учило стрелять из лука. Кроме того, впервые на Сабантуе появилась площадка Ассамблеи народов России.

На празднике также появился заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов. На подворье Сысертского района он вместе с командиром танка, вернувшимся с СВО Юлаем Рахимовым, обсудил строительство мечети.

– Сабантуй напоминает нам: когда мы вместе — мы непобедимы. Когда мы уважаем культуру друг друга — мы становимся сильнее. Сегодня здесь собрались русские, татары, башкиры, марийцы, представители других народов. Все, кто любит традиции, чтит землю и успех, – выступил Азат Салихов.

На сцену также вышел Борис Абдулганиев – уполномоченный при Раисе Татарстана – он зачитал приветствие от Рустама Минниханова.

Кульминацией спортивной программы стали конные скачки. Также на Сабантуе прошли соревнования по национальной борьбе «Корэш», армрестлингу, гиревому спорту, перетягиванию каната и традиционным народным состязаниям.