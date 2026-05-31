Свердловскую область в первый день лета накроет ливень с грозой

В Свердловской области ожидаются сильные ливни

В Свердловской области в первый день лета ожидаются сильный ливень и гроза. Об этом сообщают в Уральском Гидрометцентре.

- 1 июня ночью облачно, дождь, местами сильный ливень и гроза, днем облачно с прояснениями, местами продолжительный сильный дождь и гроза, - говорится в прогнозе синоптиков.

Днем 1 июня в Свердловской области будет от +16 до +21 градусов.

В Екатеринбурге в этот день от +19 до +21. В уральской столице ожидается небольшой дождь, будет облачно, с прояснениями.

