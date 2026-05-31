В Екатеринбурге возбудили дело из-за невыплаты зарплаты в частной компании

Сотрудники пожаловались, что им не выплатили зарплату и компенсаций за неиспользованный отпуск Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Следственном отделе по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудили уголовное дело из-за невыплаты заработной платы сотрудникам частной компании, которая специализируется, в том числе, на строительстве инженерных коммуникаций для газоснабжения.

Как сообщают в пресс-службе СК, несколько сотрудников этой компании сообщили в правоохранительные органы о невыплате заработной платы и компенсаций за неиспользованный отпуск.

- По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), - рассказали в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и проводят допрос свидетелей.

