Студенты из Гвинеи приняли участие в парламентских выборах в Екатеринбурге

Студенты из Гвинении смогли проголосовать на парламентских выборах в Екатеринбурге. 31 мая 2026 года в Гвинейской Республике проходят парламентские выборы.

- Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в рамках международного сотрудничества оказывает содействие гвинейским коллегам. В шести субъектах РФ, в том числе в Свердловской области, открыты избирательные участки для граждан Гвинейской Республики, проживающих на территории России, - рассказали в Избирательной комиссии Свердловской области.

Для голосования предоставлено помещение и технологическое оборудование. Избирателями стали гвинейские студенты уральских вузов, а в состав избирательной комиссии вошли представители посольства Гвинейской Республики в Москве.

