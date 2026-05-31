В Свердловской области с начала года произошло 116 ДТП с детьми

Трое детей погибло в ДТП в Свердловскойобласти с начала 2026 года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области с начала 2026 года произошло 116 ДТП с участием детей. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной безопасности детей на дорогах и в быту в период летних каникул 2026 года.

Руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Свердловской области Галина Кравченко представила статистику детского дорожно-транспортного травматизма.

- С начала 2026 года зарегистрировано 116 ДТП с участием детей до 18 лет, трое из них погибли, 125 пострадали. Это на 11 процентов меньше аналогичного периода прошлого года, - рассказала Галина Кравченко.

Отметим, за три летних месяца 2025 года произошло 165 ДТП, в которых погибло 6 детей и пострадало 183 ребенка.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru