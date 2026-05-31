Сергей Жуков собрал 35 тысяч зрителей на юбилейном концерте в Екатеринбурге

Сергей Жуков собрал полный стадион. Фото: предоставлено зрителями

В Екатеринбурге отгремел юбилейный концерт группы «Руки Вверх!» с программой «30 нам уже». Сергей Жуков побил собственный рекорд и собрал 35 тысяч зрителей на стадионе «Екатеринбург Арена».

- Екатеринбургу повезло стать первым городом, который нажинает большой стадионный тур в честь 30-летия. Ура! Я счастлив, и я очень соскучился. Надеюсь, вот эти вот 35 тысяч рук поднимутся вместе с нами на этом большом стадионе. И мы проведем три часа самого большого рейва за всю историю Екатеринбурга. Начинаем молодеть вместе с группой «Руки Вверх!», - обратился певец к зрителям.

Сергей Жуков собрал 35 тысяч зрителей на стадионе «Екатеринбург Арена»

Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Он тебя целует», «Ай-яй-яй», «Чужие губы», «Алешка» и многие другие. Лидер «Руки Вверх!» сделал зрителям большой сюрприз, пригласив на сцену еще две группы: «Вирус» и «Отпетые мошенники».

В конце концерта певец исполнил самую первую свою песню «Студент» и запустил в небе небольшой фейерверк.

Напомним, последний раз Сергей Жуков выступал на «Екатеринбург Арене». В 2022 году. Тогда он собрал 30 тысяч зрителей.

Абсолютным рекордсменом по стадионным концертом в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в 2025 году. Перед его выступлением организаторам даже пришлось выдвигать дополнительные трибуны.

