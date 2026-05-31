В пожаре под Красноуфимском погибли два человека

Фото: МЧС по Свердловской области

В деревне Верхняя Ирга (в Красноуфимском муниципальном округе Свердловской области) в пожаре сгорели два человека. Трагедия произошла вечером 30 мая.

- На площади 200 квадратных метров повреждены стены, сгорели надворные постройки, перекрытие, перегородки, кровля и домашнее имущество в частном жилом доме. В результате пожара погибли два человека, - сообщили в МЧС по Свердловской области.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В тушении пожара принимали участие 16 спасателей. Также были задействованы 4 единицы техники. Открытое горение ликвидировали за 30 минут.

