Появились подробности массового ДТП под Екатеринбургом, где погибли два человека

Фото: Госавтоинспекция по Свердловской области

Появились подробности массового ДТП в Белоярском районе, в котором погибли два человека. Авария произошла на трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган 30 мая.

Как сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области, 49-летний водитель грузового фургона «Газель» пытался объехать пробку по обочине, затем повернул налево на второстепенную дорогу, но врезался в грузовой автомобиль Renault, который двигался по встречному направлению.

От удара «Газель» по инерции отбросило на двигавшийся в попутном с ней направлении автомобиль Opel Zafira.

- Водитель и 51-летний пассажир автомобиля «Газель» скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - сообщили в Госавтоинспекции.

47-летний водитель Renault и 55-летний водитель Opel Zafira не пострадали.

Установлено, что водитель «Газели» ранее он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

- Состояние водителя в момент аварии будет установлено по результатам судебно-медицинской экспертизы, - добавляют в ведомстве.

Водитель Renault пояснил автоинспекторам, что двигался по своей полосе со стороны Каменск-Уральского в направлении Екатеринбурга, когда неожиданно для него с левой стороны выехала «Газель». По факту ДТП проводится расследование.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru