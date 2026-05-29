Предполагаемого курьера мошенников из Екатеринбурга задержали в Первоуральске

В Первоуральске сотрудники уголовного розыска ОВД задержали 30-летнего жителя Екатеринбурга, обвиняемого в хищении больше 7,3 миллиона рублей. По предварительным данным, мужчина был курьером мошенников.

- Задержанный пояснил, что нашел подработку через сеть Интернет и занимался передачей денежных средств от клиентов третьим лицам. При этом мужчина утверждает, что не знал о преступном характере своей деятельности. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, - пояснили в ОМВД России «Первоуральский».

Так, в конце апреля 2026 года 69-летней жительнице Первоуральска позвонили неизвестные. Они добавили пенсионерку в чат, который якобы был связан с работой ТСЖ. Для «участия в голосовании на приоритетные траты» ее попросили назвать код, который пришел в СМС. Затем мошенники сообщили пожилой женщине, что ее личный кабинет «Госулугах» взломали.

После этого жительнице Первоуральска позвонил якобы сотрудник «Казначейства РФ». Он убедил пенсионерку, что на нее и ее 74-летнего мужа были оформлены доверенности на распоряжение имуществом. Чтобы «аннулировать» эти документы, нужно снять все деньги со своих счетов и отдать их для последующего «декларирования».

Так, пожилая пара несколько недель отдавала деньги курьеру в Екатеринбурге. Кроме того, позже они продали и свой автомобиль, а полученные средства так же отдали мошенникам. Когда к ним приехала родственница, они поняли, что оказались обмануты. В общей сложности пенсионеры лишились 7,3 миллиона рублей.

Теперь жителя Екатеринбурга обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд заключил его под стражу на два месяца. Сейчас полицейские ищут лиц, причастных к данному преступлению.