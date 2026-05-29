Открытый обзорный вагон будет включен в состав ретропоезда «Уральский экспресс» на летний сезон

На летние месяцы СвЖД по традиции включила в состав туристского ретропоезда «Уральский экспресс» открытый обзорный вагон. В нем можно прокатиться по пятницам и субботам, когда ретропоезд курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург».

Экстерьер и интерьер необычного вагона выполнены в общем дизайне с ретропоездом в стилистике начала XX века. При этом для обеспечения комфорта путешественников учтены современные детали: подогрев сидений в прохладные дни, розетки для зарядки гаджетов.

Уютный ретровагон рассчитан на 80 посадочных мест. Отдельно билеты в него не продаются; проехать можно по билетам, оформленным в любой другой вагон поезда.

Кольцевой маршрут «Вечерний Екатеринбург» начинается от железнодорожного вокзала, проходит по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена часовая остановка для прогулок и фотосессий. Ретровокзал и деревянная платформа воссоздают аутентичную атмосферу Уральской горнозаводской железной дороги.

В здании вокзала организован «кабинет управляющего вокзалом» в историческом стиле: все желающие могут «примерить» на себя его ответственную роль, сделать фото. Потом можно заглянуть в буфет и попить чай с баранками.

Обратно поезд возвращается через станцию Екатеринбург-Сортировочный. Продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2,5 часа: отправление в 19:05 местного времени, возвращение в 21:47.

На всем маршруте следования ретропоезд ведет легендарный пассажирский электровоз ЧС2, в народе – «Чебурашка». В составе поезда вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века и наполненные историческими артефактами, вагон-ресторан и вагон-бар, где можно отведать традиционные блюда уральской кухни, угоститься фирменным мороженым «Уральский экспресс».

Приобрести билеты на ретропоезд можно в кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При покупке нужно указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский, станцию прибытия – Екатеринбург-Тур.

Туристский ретропоезд «Уральский экспресс» курсирует по двум маршрутам. Днем по выходным и праздникам из Екатеринбурга до Верхней Пышмы и обратно (с остановкой на станции Шувакиш). По пятницам и субботам выполняет рейс «Вечерний Екатеринбург».