В Екатеринбурге ребенку, которого сбил электромопед, заплатили 50 тысяч

Ребенка сбил курьер на электромопеде, после чего компания добровольно заплатила ему 50 тысяч рублей компенсации

В Екатеринбурге 6-летнему ребенку, которого сбил курьер на электропомеде, выплатили компенсацию. Авария произошла 21 мая 2025 года на улице Владимира Высоцкого. Водитель электромопеда ехал по тротуару, и, не обеспечив постоянный контроль за дорогой, сбил ребенка.

– В результате ДТП ребенку причинены повреждения в виде кровоподтеков различных частей тела, – сообщили в свердловской прокуратуре.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению матери и направило в суд иск о взыскании компенсации морального вреда. Во время рассмотрения гражданского дела коммерческая организация добровольно выплатила в счет компенсации 50 тысяч рублей.

Напомним, что 20 мая в Екатеринбурге сбили 39-летнего самокатчика. Мужчина пересекал нерегулируемы пешеходный переход, не спешившись с СИМ, когда его сбил водитель на иномарке. Самокатчику оказали помощь и отпустили домой.